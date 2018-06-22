Во Владивостоке щенок алабая взял на воспитание тигренка

Щенок алабая взялась «нянчить» тигренка, которого привезли в владивостокский зоопарк из крымского парка «Тайган». Об этом сообщается на странице приморского зоопарка «Садгород» в инстаграме.

Тигренка назвали в честь места его рождения Тайганом.

«У малыша Тайгана появилась нянька и друг в одном лице. Алабай по имени Адель», — говорится в сообщении.

Реклама

На странице зоопарка опубликовано видео игр щенка и тигренка. Адель кусает тигренка за хвост, а он нападает.

Ранее в Приморье кошка взяла на воспитание трех новорожденных енотов, которых мать выкинула из гнезда.

Позже сотрудники поняли причину поведения мамы-енота — ночью она родила еще двоих.