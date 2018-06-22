Британский принц Чарльз посетит Солсбери, где были отравлены Скрипали

Принц Уэльский Чарльз и его супруга герцогиня Корнуоллская Камилла 22 июня посетят Солсбери, где был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, передает РИА «Новости» со ссылкой на поступившее заявление Кларенс-хауса — официальной резиденции принца Уэльского.

«Принц Уэльский и герцогиня Корнуоллская 22 июня посетят Солсбери в связи с программой восстановления, действующей в городе. Их Королевские Высочества посетят различные организации и встретятся с местными жителями в центре города, прежде чем отправиться на прием в ратушу на площади Market Place в Солсбери, графство Уилтшир», — говорится в сообщении.

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