Сейм Латвии запретил преподавание на русском языке в частных вузах

Сейм Латвии принял в окончательном чтении поправки к закону о высших учебных заведениях. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, парламент Латвии принял закон, который предусматривает запрет на обучение на русском языке в частных вузах и колледжах.

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Как отмечается, если этот закон будет утвержден президентом Латвии, то с 1 января 2019 года прием студентов на программы с русским языком обучения будет запрещен.

В конце марта сейм Латвии отменил обучение на русском языке в школах.

1 мая в Риги состоялась акция протеста против перевода русских школ на латышский.

Как отмечалось, в акции приняли участие от семи до десяти тысяч человек.