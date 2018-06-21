В Евпатории при пожаре в гостинице пострадали пять человек

В Евпатории при пожаре в частном пансионате пострадали пять человек. Об этом сообщается на сайте регионального МЧС.

По данным ведомства, в результате возгорания кровли в частном пансионате пострадали пять человек, трое из них были госпитализированы.

Как отмечается, из здания были эвакуированы 30 человек.

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В ведомстве также подчеркнули, что при пожаре были спасены 10 человек.

В настоящее время пожар в здании частного пансионата в Евпатории ликвидирован.

Ранее источник сообщил об эвакуации более 50 человек при пожаре в Москве.

Как отмечалось, из-за возгорания в пристройке гостиницы были эвакуированы 53 человека, в том числе 25 детей.