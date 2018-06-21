Австралийцы отпраздновали летнее солнцестояние купанием в проруби в Антарктике

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Австралийские ученые, занимающиеся исследованием Антарктиды, отметили день летнего солнцестояния купанием в проруби. Видео с погружением было опубликовано «Би-би-си».

Купание в проруби уже стало для австралийцев традиционным способом празднования зимнего солнцестояния, таким образом они радуются наступлению более светлых дней.

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Ученые работают на станции Кейси, расположенной на побережье Антарктики. На широте, где расположена австралийская станция, солнце в это время года показывается на несколько часов в сутки, но ближе к полюсам уже наблюдается полная полярная ночь.

К празднованию солнцестояния исследователи начали готовиться заранее, с помощью бензопил сделав прорубь в толще льда.

Ранее сообщалось, что посол США в России Джон Хантсман назвал свое купание в проруби в честь празднования Крещения «незабываемым опытом».