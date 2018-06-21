В Иркутской области произошла утечка токсичного вещества

В Иркутской области произошла разгерметизация железнодорожной цистерны, что привело к разливу токсичного вещества, передает РИА «Новости» со ссылкой на управление МЧС по региону.

Отмечается, что инцидент произошел 21 июня в промзоне города Усолье-Сибирское. По данным МЧС, угрозы для местных жителей и населенных пунктов не было.

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«На месте происшествия работает специальная комиссия для установления обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении ведомства.

Как уточняется, утром 21 июня специалисты радиационной, химической и биологической защиты закончили работу по ликвидации последствий разлива.

Ранее МВД возбудило уголовное дело после массового отравления таллием сотрудников Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Г.М. Бериева.