В Хабаровском крае при сплаве по реке погибла туристка

В результате переворота катамарана с шестью туристами на реке Амгунь в Хабаровском крае погибла одна девушка, сообщается на сайте управления МЧС по региону.

«Поступила информация о том, что группа из шести человек при сплаве на катамаране по реке Амгунь в десяти километрах выше от села Амгунь Солнечного района попала в залом, транспортное средство перевернулось», — говорится в сообщении ведомства.

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По данным МЧС, пять человек смогли самостоятельно выбраться на косу, а одну девушку сильным течением затянуло под навалы бревен, где она оказалась зажатой. Отмечается, что попытки освободить ее из-под завалов оказались безуспешными.

После переворота катамарана туристы позвонили спасателям. На следующий день на место прибыл вертолет Ми-8. В ведомстве подчеркнули, что группа туристов не регистрировалась в МЧС: они не предполагали, что уровень воды будет расти, а течение окажется таким быстрым.

Ранее в Волгограде столкнулись катамаран и баржа.