Число пропавших при крушении парома в Индонезии выросло до 192 человек
Число пропавших без вести после крушения парома в Индонезии возросло до 192 человек, передает Reuters.
Ранее сообщалось, что в национальном поисковом и спасательном агентстве Индонезии заявили о пропаже без вести 180 человек после затопления парома на озере Тоба.
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Паром затонул во вторник, 19 июня, в провинции Северная Суматра.
В агентстве отметили, что в данный момент подтверждена гибель двух человек, еще 18 удалось спасти.
«Согласно нашим данным, в данный момент мы разыскиваем 180 человек», — заявили в поисковом и спасательном агентстве Индонезии.
Также уточняется, что судно не было туристическим.