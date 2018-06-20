В Австралии проведут общенациональное расследование из-за домогательств на работе

Власти Австралии проведут всеобъемлющее расследование случаев домогательств на рабочем месте, сообщает «Би-би-си».

В правительстве сообщили, что расследование обойдется в 900 тыс. австралийских долларов ($665 тыс.) и займет 12 месяцев в силу общенационального характера. По его итогам планируется разработать общие стандарты поведения на рабочем месте и, возможно, принять новые уголовные наказания.

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Австралийские власти называют расследование беспрецедентным из-за его масштаба, а также из-за контроля со стороны независимой Австралийской комиссии по правам человека (AHRC).

«Мы не знаем ни одной другой страны, которая настолько же досконально рассматривала бы этот вопрос», — заявила министр по делам женщин Келли О'дуайер.

По данным AHRC, более 20% женщин в Австралии старше 15 лет сталкивались с домогательствами на рабочем месте.

Ранее премьер-министр Австралии запретил министрам заниматься сексом с подчиненными.