Полиция Кельна предотвратила теракт с использованием биологического оружия
Полиция Германии предотвратила теракт в Кельне, злоумышленники планировали применить биологическое оружие, сообщает телеканал NTV.
Президент федерального управления уголовной полиции Германии Хольгер Мюнх заявил, что выходцы из Туниса планировали атаку в Кельне.
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«Были сделаны очень конкретные приготовления к такому действию, с помощью, если хотите, биобомбы», — сказал Мюнх.
Отмечается, что компоненты для изготовления бомбы преступники заказали в интернете.
«Вопрос о других связанных с этим людях, сообщниках, остается открытым», — добавил Мюнх.
Ранее сообщалось, что в Кельне мужчина с ножом напал на пассажиров поезда.