Полиция Кельна предотвратила теракт с использованием биологического оружия

Полиция Германии предотвратила теракт в Кельне, злоумышленники планировали применить биологическое оружие, сообщает телеканал NTV.

Президент федерального управления уголовной полиции Германии Хольгер Мюнх заявил, что выходцы из Туниса планировали атаку в Кельне.

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«Были сделаны очень конкретные приготовления к такому действию, с помощью, если хотите, биобомбы», — сказал Мюнх.

Отмечается, что компоненты для изготовления бомбы преступники заказали в интернете.

«Вопрос о других связанных с этим людях, сообщниках, остается открытым», — добавил Мюнх.

Ранее сообщалось, что в Кельне мужчина с ножом напал на пассажиров поезда.