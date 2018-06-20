Путин попросил Медведева устранить недостатки по детскому летнему отдыху
Президент России Владимир Путин призвал правительство уделить особое внимание организации детского летнего отдыха, передает РИА «Новости».
Об этом он сказал на совещании с кабинетом министров.
«В этот период, конечно, особое внимание нужно уделить детскому летнему отдыху», — сказал Путин.
Путин также попросил председателя правительства Дмитрия Медведева и губернаторов регионов дополнительно проработать вопросы по устранению недостатков в организации детского летнего отдыха.
«Дмитрий Анатольевич, вы с губернаторами проработайте дополнительно (вопрос по устранению недостатков в организации детского летнего отдыха) и с заинтересованными лицами», — сказал Путин.
Ранее Владимир Путин заявил, что нужно не затягивать и быстро решить вопросы помощи пострадавшим в регионах от весеннего паводка.