В Челябинской области перевернулась лодка с детьми

На озере Кундравы в Челябинской области перевернулась лодка, в которой находились двое детей и взрослый мужчина. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области, мужчина утонул, но детей удалось спасти.

В областном МЧС выяснили, что 35-летний мужчина и двое мальчиков 2006 и 2010 годов рождения рыбачили на двухместной металлической лодке в 200 метрах от берега. Спасательных жилетов ни у кого из пассажиров лодки не оказалось.

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Один из мальчиков сумел доплыть до берега самостоятельно, второго подобрали люди, проплывавшие неподалеку на другой лодке.

К поисковым работам будут привлечены водолазные группы. Также на месте работают спасатели, оперативная группа и психолог. Подробности трагедии будут выяснять следственные органы.

Ранее сообщалось, что в трагедии на озере Сямозеро в Карелии при опрокидывании лодки выжили дети, которые были в спасательных жилетах.