Песков объяснил, почему затягивается посещение осужденных в России украинцев

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал, что уполномоченные по правам человека на Украине и в России Людмила Денисова и Татьяна Москалькова верифицируют списки осужденных, которых будут посещать, передает РИА «Новости».

По его словам, график таких встреч — это нелегкий процесс, поэтому «время затягивается».

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«Дело здесь не в администрации, а все-таки речь идет о том, что был контакт двух президентов. Это является основным моментом. Идет верификация списков. Кроме того, насколько нам известно, омбудсмены обсуждают, как они будут посещать — синхронно, не синхронно, одновременно. Эти обсуждения приводят к тому, что время затягивается. Кроме того, там были накладки с перемещениями из-за походных условий. Украинская коллега не могла вылететь. В общем, этот процесс достаточно нелегкий, но работа по нему ведется», — сказал Песков.

Ранее Песков прокомментировал ситуацию с осужденным в России украинским режиссером Олегом Сенцовым и подчеркнул, что общественный резонанс не может повлиять на вступившее в силу судебное решение.