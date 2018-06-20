Главу МВБ США прогнали из мексиканского ресторана на фоне скандала с мигрантами

Министра внутренней безопасности США Кирстен Нильсен встретили криками «Позор!» в мексиканском ресторане в Вашингтоне, после чего она была вынуждена покинуть заведение. Об этом пишет New York Post со ссылкой на видео очевидцев.

Группа активистов пришла в ресторан, где находилась Нильсен, и начала выкрикивать высказывания против нее, в том числе нецензурного содержания. Один из протестующих включил запись плачущих детей мигрантов, которых разлучили с родителями.

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После этого министр вышла из ресторана и в сопровождении охраны села в автомобиль. Представитель Нильсен сообщил, что глава ведомства «за ужином встретилась с группой обеспокоенных граждан».

Ранее в США разгорелся скандал из-за решения американских властей разлучить детей нелегальных мигрантов и их родителей.

Президент США Дональд Трамп объяснил это необходимостью обеспечить «безопасность страны».