Полиция назвала причину взрыва в лондонском метро

В британской полиции заявили, что причиной «небольшого взрыва» в метро Лондона стало короткое замыкание. Об этом сообщается на сайте правоохранительных органов Великобритании.

Ранее сообщалось, что 19 июня в 21.03 по московскому времени на станции Саутгейт произошел взрыв. В результате инцидента несколько человек получили ранения.

По данным полиции, сразу после взрыва сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия. После проведенного обследования наиболее вероятной причиной взрыва называется короткое замыкание. В полиции отметили, что инцидент не является террористическим актом.