WP: в США больше огнестрельного оружия, чем людей

В США число ручного огнестрельного оружия превышает численность населения страны. Об этом сообщает The Washington Post.

По данным издания, в 2017 году численность населения США составила 326 млн человек, а число единиц огнестрельного оружия превысило 393 млн.

Реклама

Как отмечается, жители США в 2017 году владели около 46% мирового запаса гражданского огнестрельного оружия.

При этом в США на 100 человек приходится около 120,5 единицы огнестрельного оружия.

Ранее сообщалось, что тысячи американцев вышли на протест в городе Форт-Лодердейл, штат Флорида, призывая власти ужесточить контроль за оружием в стране.