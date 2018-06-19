Экипажу «Норда» вернули российские паспорта

Экипажу арестованного украинскими пограничниками крымского рыболовецкого судна «Норд» вернули российские паспорта. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя судовладельца — керченского рыбколхоза имени 1 Мая Анну Шевелеву.

«Да, вернули, но это промежуточный вариант, который не несет каких-то важных последствий, так как суды по всем эпизодам перехода еще идут. Просто возвращение людям тех документов, на которые они имеют право», — сказала она.

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Шевелева также добавила, что есть вопросы, которые необходимо закончить в правовом поле Украины.

Ранее сообщалось, что украинский суд разрешил капитану российского рыболовецкого судна «Норд» Владимиру Горбенко выехать в Крым.