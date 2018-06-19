Мужчину с автоматом Калашникова задержали у здания правительства Украины

Полицейские задержали мужчину с автоматом у здания правительства Украины в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба киевской полиции.

По данным ведомства, молодой человек в амуниции и маске вышел из такси возле здания кабмина и направился в сторону здания Рады, где проходила массовая акция.

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«Его задержали: во время поверхностного осмотра у него изъяли предмет, похожий на карабин, два кастета, ножи и дымовую шашку», — рассказали в полиции.

Там уточнили, что карабин был внешне похож на автомат Калашникова. По предварительной информации, эти вещи принадлежат его родственнику.

«Чтобы установить все подробности, задержанного доставили в территориальное управление полиции, с ним общаются следователи», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате столкновений митингующих и сотрудников правоохранительных органов у здания Верховной рады пострадали десять человек.