Носившую имя генерала армии США школу переименуют в честь Обамы

Носившую имя генерала армии США школу в штате Вирджиния переименуют в честь экс-президента США Барака Обамы, сообщает издание Local 21 News.

В материале отмечается, что это единственная в штате школа, носившая имя генерала Конфедерации США Джеймса Юэлла Брауна Стюарта, после изменений она будет называться в честь первого темнокожего президента Соединенных Штатов Барака Обамы.

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Отмечается, что более 90% учащихся этой школы — афроамериканцы.

Решение принимали сами учащиеся, большинство которых проголосовали за смену названия на заседании школьного совета. Уточняется, что переименование школы обойдется примерно в $26 тысяч.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал глупостью снос памятников участникам Гражданской войны, выступавшим на стороне конфедератов.