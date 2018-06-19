Москвичей предупредили об опасном ветре

Синоптики сообщили москвичам и жителям Московской области, что 19 июня в регионе продолжит действовать повышенный уровень погодной опасности. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Отмечается, что уровень погодной опасности в указанном регионе повышен до желтого.

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«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — говорится в предупреждении.

Уточняется, что в северных, восточных и западных областях ЦФО уровень погодной опасности также будет повышен не только из-за ветра, но и из-за грозового предупреждения. В южных областях продолжает действовать предупреждение о высокой пожароопасности.

Ранее сообщалось, что в Москве во вторник, 19 июня, ожидается до +25°С. Днем переменная облачность. Небольшой дождь, во второй половине дня местами умеренный, в отдельных районах гроза. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, при грозе порывы до 12-17 м/с.