В США предъявили обвинения подозреваемому в утечке данных экс-сотруднику ЦРУ

Прокуроры в США предъявили обвинения экс-сотруднику Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джошуа Шульте, сообщает Reuters.

Обвинение насчитывает 13 пунктов, в том числе кражу информации ЦРУ. Сведения, по данным агентства, относятся к сфере обороны и связаны с неназванной организацией, которая публично распространяет такую информацию.

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Кроме того, Шульте обвиняется в преступлениях, связанных с детской порнографией.

Ранее сообщалось, что суд присяжных вынес приговор в отношении бывшего сотрудника ЦРУ Кевина Мэллори, который обвинялся в шпионаже в пользу Китая. Также ранее экс-сотрудника ведомства Джерри Чун Шин Ли обвинили в сборе и хранении секретных данных.