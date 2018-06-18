Неизвестный открыл стрельбу в Мальме, есть пострадавшие

Неизвестный открыл стрельбу в шведском Мальме, в результате стрельбы пострадали четыре человека, передает Reuters со ссылкой на TT News Agency.

Состояние пострадавших в данный момент неизвестно.

«Мы оцепили территорию, где произошел инцидент, и в данный момент опрашиваем свидетелей, а также опросим тех, кто получил ранения, если они хотят или могут говорить», — сказал официальный представитель местной полиции Стефан Содерхолм.

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По его словам, в данный момент жителям Мальме ничего не угрожает.

Информации о стрелявшем в данный момент нет.

В 2017 году сообщалось, что на юге Швеции в городе Треллеборге при стрельбе пострадали четыре человека. В полиции заявляли, что инцидент не расследуется как теракт.