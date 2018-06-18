Гражданин Китая попытался провезти в Москву более 400 упаковок с предметами стоматологии

Пассажир рейса Пекин — Москва попытался провезти в Москву более 400 упаковок, в которых находились незадекларированные предметы стоматологии, передает агентство «Москва» сообщение таможенной пресс-службы аэропорта Шереметьево.

По данным таможни, при проведении рентгеноскопии багажа, который предъявил мужчина, у инспектора вызвало подозрение большое количество однородных предметов.

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«В ходе проведения таможенного контроля пассажирского рейса Пекин — Москва сотрудники Шереметьевской таможни (ФТС России) выявили 30-летнего гражданина КНР, который пытался провезти незадекларированные предметы стоматологии общим количеством 400 упаковок», — заявили в пресс-службе.

Отмечается, что в упаковках были обнаружены проволоки и керамические брекеты. Все предметы были изъяты, в данный момент назначена товароведческая экспертиза, которая установит подлинность и реальную стоимость товаров.

Ранее сообщалось, что китайский турист пытался вывезти почти 300 артефактов из Хабаровска.