Уровень воды в реке Кубани достиг критической отметки

В городе Невинномысск, который находится в Ставропольском крае, ввели режим повышенной готовности. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

По данным управления МЧС по региону, в реке Кубани уровень воды достиг критического уровня. Жителей региона предупредили о возможности чрезвычайных происшествий. Кроме того, в городе был введен режим повышенной готовности. Жителей призвали быть осторожными.

Ранее в Амурской области объявлен режим ЧС в лесах из-за аномальной жары и крупных природных пожаров. Речь идет о Мазановском и Селемджинском районах. Ситуация с тушением пожаров осложняется сильным ветром и жарой.