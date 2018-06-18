На шахте в Кемеровской области произошел пожар

Источник в экстренных службах региона рассказал, что в Кемеровской области были эвакуированы более 110 горняков после произошедшего на шахте «Ерунаковская-8» возгорания. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.

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«После возгорания на шахте «Ерунаковская-8» эвакуированы все 114 горняков, находившихся в забое», — заявил источник.

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее на шахте «Грамотеинская» в Кузбассе произошло задымление. На шахту прибыли два отделения военизированного горноспасательного отряда (ВГСО), бригада медиков, оперативные подразделения МЧС.