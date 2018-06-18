Источник: в Барнауле совершил аварийную посадку пассажирский самолет

В Барнауле совершил аварийную посадку пассажирский самолет Superjet 100, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Отмечается, что на борту самолета находились 85 пассажиров.

«Во время захода на посадку в Барнауле у судна сработал датчик о технической неисправности. Посадка прошла успешно, на борту находилось 85 пассажиров и пять членов экипажа. В настоящее время они размещены в аэропорту, решается вопрос о предоставлении резервного борта», — сказал источник.

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По его словам, борт принадлежит компании «ИрАвиа», он следовал по маршруту Иркутск — Барнаул — Санкт-Петербург.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае совершил аварийную посадку вертолет Ми-2.