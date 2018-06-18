В результате землетрясения в Японии погиб ребенок

В результате землетрясения в японской префектуре Осака погибла девятилетняя девочка, еще два человека были доставлены в больницы без признаков жизни, передает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

По данным СМИ, у ребенка произошла остановка дыхания и сердца. Также сообщается, что в результате землетрясения пострадали по меньшей мере восемь человек. Кроме того, произошел сбой в работе железных дорог.

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Метеорологическая служба Японии уточнила, что магнитуда землетрясения достигла 6,1. Его эпицентр находился на севере префектуры.

Ранее сообщалось, что в Осаке произошло землетрясение. Также ранее сообщалось о землетрясении магнитудой 4,7 в префектуре Гумма.