Далай-лама рассказал, как стать счастливым

Далай-лама XIV рассказал, что счастье человека зависит от «покоя ума», которого можно достичь через альтруизм и сострадание, передает РИА «Новости».

По словам Далай-ламы XIV, безудержные желания человека ведут к разрушению и человека, и окружающей среды.

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«Счастье приходит, когда ум спокоен, когда в душе мир. Поэтому так важно тренировать свой ум», — заявил Далай-лама XIV.

Он добавил, что гнев, чувство конкуренции, зависть, страхи и негативные эмоции приводят к страданиям. Далай-лама XIV заметил, что все традиционные религии несут в себе послание любви, тепла и сострадания.

«Если вы будете относиться к другим с состраданием и альтруизмом, то злобы, зависти и конкуренции в вас будет гораздо меньше, а счастья — гораздо больше», --сказал Далай-лама XIV.

Ранее Далай-лама XIV заявил, что Россия занимает важную роль в современном мире из-за ее географического положения.