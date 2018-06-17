В Москве в воскресенье ожидается до +26°С

В Москве в воскресенье, 17 июня, ожидается до +26°С.

По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +24 до +26°С.

Днем переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/c.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

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Ранее в Гидрометцентре рассказали, что выходные в столице ожидаются без осадков, с переменной облачностью.

Как отмечалось, в понедельник, 18 июня, температурный столб преодолеет отметку в 29°C. Во вторник в столичный регион придет летняя жара с температурой воздуха до 31°C днем и не ниже 14°C ночью.