В Китае прошел дождь из креветок

В городе Циндао прошел дождь из креветок, осьминогов и морских звезд. Об этом пишет The Daily Mail.

По данным издания, морских обитателей в город принес шторм.

Как отмечают эксперты, сильный ветер способен унести «морских животных» за сотни километров от моря.

Реклама

В прошлом году на северо-востоке Мексики в штате Тамаулипас произошло необычное природное явление, где в месте с дождем с неба падала рыба.

Как отмечалось, подобное возможно при расположении туч над водоемами с низким уровнем окисления. Тучи впитывают в себя влагу вместе с тем, что находится на поверхности воды.