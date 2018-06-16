В Венесуэле 17 человек погибли из-за взрыва гранаты в ночном клубе

В ночном клубе Los Cotorros в столице Венесуэлы Каракасе в результате взрыва гранаты со слезоточивым газом погибли 17 человек, сообщает El Nacional.

Отмечается, что газ был применен сотрудником клуба после ссоры двух посетителей. Все погибшие задохнулись газом. К настоящему моменту были опознаны четыре тела.

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Остальные посетители, находившиеся в клубе, были доставлены в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что в украинском городе Сумы мужчина бросил гранату в охранников ночного клуба, в результате происшествия пострадали семь человек.