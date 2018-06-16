Прокуратура начала проверку после массового отравления в якутском селе

Прокуратура начала проверку по факту госпитализации более 20 человек из села Хоро Верхневилюйского района Якутии. Об этом сообщается на сайте регионального управления ведомства.

Ранее стало известно, что в Верхневилюйскую районную больницу поступил 21 человек с подозрением на сальмонеллез.

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«Предварительно установлено, что в учреждение здравоохранения поступили порядка 20 жителей с. Хоро Верхневилюйского района с жалобами на кишечное расстройство, среди них несовершеннолетние дети», — сообщает прокуратура.

Ведомство вместе со специалистами намерено проверить соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства, после чего будет решен вопрос о принятии необходимых мер.