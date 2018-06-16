В Школе искусств Глазго произошел крупный пожар
В зданиях Школы искусств Глазго произошел мощный пожар, сообщает телеканал Sky News.
Возгорание произошло ночью, сильный огонь начал перекидываться на другие здания. На месте работают около 120 пожарных и 20 пожарных машин.
На кадрах с места события видно, что языки пламени поднимаются на крыше одного из зданий, видно сильное задымление. К настоящему моменту не сообщается о погибших или пострадавших. Жители соседних домов были эвакуированы.
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Пожар начался поздно вечером, и к настоящему моменту потушить огонь не удалось.
В мае 2014 года в Школе искусств Глазго также произошел крупный пожар.
16 июня 2018 г.