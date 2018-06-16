Три станции метро Москвы изменят режим работы

Режим работы станций метро «Марьино», «Люблино» и «Новогиреево» будет изменен в связи с ремонтом. Об этом сообщается на сайте метрополитена столицы.

«На указанных станциях на выходных, а также в вечернее время по будням будет закрыто по одному из вестибюлей», — говорится в сообщении.

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Как отмечается, на всех указанных станциях для входа и выхода пассажиры смогут использовать вестибюли, противоположные закрытым.

Ранее источник рассказал об изменении графика работы московского метро.

Как отмечалось, московское метро четыре дня будет продлевать режим работы до 3.00 мск из-за чемпионата мира по футболу.