У берегов Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,6

У побережья Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,6. Об этом сообщается на сайте Геологической службы США.

«Эпицентр землетрясения находился на глубине более 10 километров в 100 километрах к северо-западу от Хихифо», — говорится в сообщении.

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По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет.

Как отмечается, угроза цунами не объявлялась.

Ранее сообщалось, что в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,8.

Как отмечалось, землетрясение произошло в 241 км к северо-западу от города Паданг в провинции Западная Суматра. Очаг землетрясения располагался на глубине 10 км.