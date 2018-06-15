СМИ: Херсонский суд разрешил экспертизу биологических образцов Вышинского

Херсонский городской суд удовлетворил ходатайство об экспертизе биологических образцов руководителя РИА «Новости-Украина» Кирилла Вышинского, сообщает УНН со ссылкой на прокуратуру.

«Сегодня Херсонский городской суд удовлетворил ходатайство об отобрании у Вышинского биологических образцов», — заявили в пресс-службе прокуратуры.

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Также пресс-служба отметила, что 18 июня, в понедельник, пройдет судебное заседание в апелляционном суде Херсонской области, на котором будет рассмотрено ходатайство защиты Вышинского о снятии ареста с его имущества. Оно запланировано на 11.30.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что планирует встретиться с Вышинским 18 или 19 июня.