СМИ: Херсонский суд разрешил экспертизу биологических образцов Вышинского

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский во время рассмотрения апелляции на арест в... РИА Новости

Херсонский городской суд удовлетворил ходатайство об экспертизе биологических образцов руководителя РИА «Новости-Украина» Кирилла Вышинского, сообщает УНН со ссылкой на прокуратуру.

«Сегодня Херсонский городской суд удовлетворил ходатайство об отобрании у Вышинского биологических образцов», — заявили в пресс-службе прокуратуры.

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Также пресс-служба отметила, что 18 июня, в понедельник, пройдет судебное заседание в апелляционном суде Херсонской области, на котором будет рассмотрено ходатайство защиты Вышинского о снятии ареста с его имущества. Оно запланировано на 11.30.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что планирует встретиться с Вышинским 18 или 19 июня.