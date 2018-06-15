В Британском парламенте переименовали пудинг «Пятнистый Дик»

Традиционный британский пудинг «Пятнистый Дик» в меню столовой для парламентариев Великобритании переименовали в «Пятнистый Ричард», сообщает Daily Mail.

Название регулярно вызывало насмешки, из-за чего кафе Strangers Dining Room, обслуживающий членов и гостей британского парламента, приняла решение сменить название десерта.

Реклама

Посетители назвали решение «очень глупым».

Парламентарий Андреа Дженкинс, постоянный посетитель столовой, рассказала, что не смогла сдержать смеха, когда услышала название нового десерта.

«Мне пришлось спросить дважды, чтобы убедиться. У них есть постоянная секция с десертами, которые ежедневно меняются, и я спросила, какой десерт сегодня, а в ответ услышала это», — рассказала Дженкинс.

Еще один член британского парламента призвал: «Зовите дика диком, я сказал!».

Представитель Палаты общин опроверг слухи о переименовании десерта, однако отметил, что они не всегда могут уследить за действиями персонала.

Ранее британские ученые попробовали рождественский пудинг 46-летней давности.