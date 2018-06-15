Мужчина открыл стрельбу в Новокузнецке
Мужчина устроил стрельбу в Новокузнецке. Об этом сообщают местные СМИ.
По данным портала «ВашГород.Ru», стрельба произошла на улице Павловского. Мужчина, как сообщается, выстрелил в бывшую супругу.
В следственном управлении СК по Кемеровской области рассказали об инциденте. По данным ведомства, мужчина застрели свою бывшую жену и покончил с собой, сообщает портал «Сибдепо».
По данным СК, информация о заложниках, якобы взятых мужчиной, не соответствует действительности.