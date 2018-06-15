В Греции арестовали журналиста за призывы к расстрелу руководства страны

Полиция Греции арестовала журналиста газеты «Макелио» Стефаноса Хиоса за публикацию с призывами расстрелять президента, премьер-министра и министра иностранных дел за соглашение о конституционном наименовании бывшей югославской республики Македония, передает РИА «Новости».

Уточняется, что газета 13 июня опубликовала на первой странице статью под заголовком «С 8 метров, как Белоянниса» (расстрелянный в 1952 году один из руководителей Компартии Греции — ред.) с призывами расстрелять руководство страны.

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Прокурор немедленно возбудил уголовное дело по статьям «оскорбление президента республики», «подстрекательство к совершению уголовного преступления» и другим.

Хиос был арестован возле редакции.

Ранее сообщалось, что в районе озера Преспа в воскресенье, 17 июня, будет подписано соглашение о новом конституционном названии бывшей югославской республики Македония.