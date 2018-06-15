Франция предложила принять у себя часть мигрантов с судна Aquarius

Франция предложила принять у себя мигрантов с судна Aquarius, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление МИДа страны.

Уточняется, что глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан обсудил ситуацию вокруг судна со своим испанским коллегой Жозепом Боррелем.

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«Он (Ле Дриан) подтвердил, что власти Франции готовы поддержать Испанию, приняв пассажиров Aquarius, которые отвечают критериям права на убежище, после их проверки в Испании сотрудниками иммиграционного ведомства», — сообщил МИД.

Отмечается, что испанская сторона приняла предложение Франции.

Ранее сообщалось, что испанские власти примут судно Aquarius, на котором находятся свыше 600 мигрантов.

Итальянские власти отказались принять Aquarius, ссылаясь на то, что это может сделать Мальта. Мальтийские власти заявили, что не имеют отношения к ситуации с судном и также отказались дать ему причал.