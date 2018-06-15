В США неизвестный устроил стрельбу у детской клиники

В США неизвестный устроил стрельбу возле детской клиники в городе Уэстминстер в штате Колорадо, передает CBS.

Нападавший открыл стрельбу на парковке, после чего скрылся на автомобиле.

В результате произошедшего пострадали четыре человека, в том числе двое детей.

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Ранее в Северном Голливуде произошла стрельба, в результате которой были госпитализированы семь человек.

Как отмечается, стрельба началась примерно в 1.00 (11.00 мск) на Тиара-стрит во время вечеринки в частном доме.