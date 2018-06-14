В Белоруссии двое братьев надышались парами браги и попали в реанимацию

В белорусской деревне Преображенск двое мужчин в погребе отравились парами браги и потеряли сознание, их доставили в реанимацию в состоянии средней тяжести, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на могилевское областное УМЧС.

«В хозяйственной кирпичной постройке в погребе глубиной три метра находились без сознания сыновья хозяина дома», — заявили в МЧС.

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В ведомстве также добавили, что двум братьям 30 и 27 лет. Пострадавшие были доставлены в реанимацию Дрибинской ЦРБ в состоянии средней тяжести. По предварительным данным, отравление братья могли получить из-за утечки продуктов брожения из неплотно закрытых бочек.

В данный момент выясняются причины произошедшего, пробы воздуха из погреба будут отправлены на изучение в лабораторию.

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