В Кемерово начали разбор мемориала у «Зимней вишни»

В Кемерово 14 июня волонтеры приступили к разбору мемориала, образовавшегося возле торгового центра «Зимняя вишня», сообщаетРИА «Новости».

Цветы убираютcя, а игрушки складываютcя отдельно. Планируется, что после того, как игрушки приведут в порядок, их направят в детские дома, детям-сиротам, в больницы, где дети проходят длительное лечение, в малоимущие семьи.

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Идею передать игрушки нуждающимся семьям и специализированным организациям ранее поддержали городские власти и психологи.

Ранее сообщалось, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин призвал очевидцев помочь в расследовании пожара в «Зимней вишне».

Пожар в четырехэтажном ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта, в результате погибли 60 человек.