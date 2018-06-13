Осужденного в США Ярошенко переводят в другую тюрьму

Осужденного в США россиянина Константина Ярошенко переводят в другую тюрьму. Об этом сообщает посольство России в Вашингтоне на странице в фейсбуке.

«По полученной Посольством информации, российский гражданин Ярошенко, несправедливо осужденный в США на 20 лет, переводится из тюрьмы «Форт-Дикс» в Нью-Джерси в другое место заключения. В настоящее время россиянин находится во временном изоляторе в Нью-Йорке», — говорится в сообщении посольства.

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Куда именно его переводят, не сообщается.

«Продолжаем оказывать ему всю необходимую консульско-правовую помощь», — отмечается в сообщении.

Ранее представитель посольства России посетил отбывающего срок в тюрьме в США российского летчика Константина Ярошенко.