Сотни людей эвакуируют из офиса «Атомэнергопроект» в Москве из-за пожара

Из офиса компании «Атомэнергопроект» были эвакуированы более 600 человек из-за сработавшей пожарной сигнализации, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Автоматическая пожарная сигнализация и система пожаротушения сработали в административном здании компании «Атомэнергопроект» по адресу: улица Подольских курсантов, дом 1», — сказал источник.

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Он также рассказал, что в данный момент специалисты проверяют здание компании, которая занимается проектированием атомных энергостанций, на предмет возгорания. Было принято решение на всякий случай проветрить помещения.

Ранее в июне эвакуировали ТЦ в Марьиной роще из-за короткого замыкания.