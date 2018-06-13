В посольстве Польши в центре Москвы получили два конверта с порошком

Сотрудники посольства Польши, расположенного в Пресненском районе Москвы, сообщили о получении двух подозрительных конвертов, которые содержали в себе неизвестный порошок, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Неизвестные прислали в посольство Польши на ул. Климашкина, д. 4 два конверта с неизвестным порошком», — сказал источник.

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Отмечается, что в настоящий момент сотрудники правоохранительных органов проводят предварительную проверку по данному факту.

В феврале сообщалось, что в посольства нескольких иностранных государств в Москве поступили конверты с неизвестным белым порошком.