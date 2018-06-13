Представитель консульства России приедет к застрявшим в Японии морякам

Представитель российского консульства в Японии 14 июня посетит российских и украинского моряков с судна Tredecim, которое застряло в Вакканае, заявил председатель дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (РПСМ) Николай Суханов, передает РИА «Новости».

«Завтра на судно приедет представитель нашего консульства. Российская сторона готова оплатить морякам продовольствие. Украинское консульство также знает о ситуации, но сообщает, что денег у них нет», — сказал Суханов.

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Он также рассказал о письме от координатора Международной федерации транспортных рабочих в Японии Фусао Охори, в котором тот называет сумму долга — $80 тысяч.

«Продовольствия и топлива почти нет в наличии, и я попросил японскую береговую охрану поддержать их», — также говорится в письме Охори.

Само судно Tredecim приписано к порту Танзании.

Ранее сообщалось, что трое российских и один украинский моряк, которые не могут покинуть судно Tredecim в японском Вакканае, попросили российские власти о помощи с возвращением в Россию.