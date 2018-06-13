В Гватемале вновь активизировался вулкан из-за которого погибли более 100 человек

Вулкан Фуэго в Гватемале, в результате извержения которого ранее погибли более 100 человек, снова начал демонстрировать признаки активности, пишет Prensa Libre со ссылкой на данные Национального института сейсмологии.

По информации издания, специалисты зафиксировали взрывы в кратере вулкана. Газы и пепел выбрасываются на высоту до пяти км. Эксперты также не стали исключать, что пепел из Фуэго может выпасть в ближайших населенных пунктах, в том числе в Антигуа, бывшей столице Гватемалы.

Ранее сообщалось, что число погибших при извержении вулкана в Гватемале возросло до 109. Около двухсот человек в данный момент числятся пропавшими без вести.