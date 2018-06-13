В киевском метро проводится проверка сообщений о минировании

В Киеве проверяют анонимный звонок о минировании четырех станций метро, сообщается на странице метрополитена в фейсбуке.

«Внимание! Поступил анонимный звонок о минировании. Станции «Крещатик», «Оболонь», «Выдубичи» и «Олимпийская» закрыты для пассажиров», — говорится в сообщении метрополитена.

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Отмечается, что в данный момент проводится проверка. В комментариях представители метрополитена добавили, что проверка не повлияет на график закрытия метро.

В конце мая сообщалось, что в Киеве закрыли пять станций метро из-за звонков о минировании. Тогда неизвестный заявил о минировании станций «Днепр», «Гидропарк», «Левобережная», «Арсенальная» и «Героев Днепра».