Возросло число погибших при столкновении баржи и катамарана на Волге

Спасатели обнаружили тело пассажирки катамарана, которая пропала после инцидента на Волге. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление МЧС по Волгоградской области.

Ранее сообщалось о десяти погибших в результате столкновения баржи и катамарана.

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«Только что закончилась поисково-спасательные работы. Поднято из воды тело последней пассажирки катамарана. Число погибших при ЧП - 11 человек», — сообщили в управлении МЧС.

Столкновение произошло 11 июня примерно в 22.00 на реке Волге в районе грузового порта Ворошиловского района. На катамаране находились 16 человек, после столкновения они оказались за бортом.

Следственный комитет возбудил уголовное дело после инцидента.